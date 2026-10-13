Финляндия планирует построить крупномасштабные укрепления на границе с Россией

Финляндия после возведения первых заграждений на восточной границе рассматривает возможность строительства масштабных оборонительных укреплений и инженерных сооружений в районах, граничащих с Россией. Как сообщают местные СМИ, в том числе издание Йле со ссылкой на источники в военных кругах, Хельсинки сформировал систему, способную в случае необходимости построить мощную оборонительную линию вдоль границы всего за несколько дней.

Ранее Польша и страны Балтии начали строительство сети постоянных бункеров на границе, в то время как Финляндия выбирает свой собственный стратегический путь.

Природный рельеф и укрепления по принципу «конструктора»

Бывший начальник разведки Сил обороны Финляндии, генерал в отставке Пекка Товери раскрыл уникальные преимущества страны в защите границ:

Фактор естественной защиты: «В Финляндии сложный рельеф местности и климат гораздо более благоприятны для обороняющейся стороны по сравнению с наступающей. Продвижение через финские территории является крайне сложной задачей для противника», — подчеркнул военный эксперт;

Уроки войны в Украине: Оборонительная система Финляндии непрерывно совершенствовалась после Второй мировой войны, а последние тактики были пересмотрены на основе опыта современных боевых действий в Украине;

Система быстросборных блоков: В настоящее время финские укрепления состоят в основном из предварительно подготовленных модульных бетонных и железных конструкций, которые быстро собираются в заданных точках, как «конструктор», и при необходимости образуют полноценную линию обороны в короткие сроки.

Страны Балтии и Польша строят «Восточный щит»

В то время как Финляндия усиливает защиту границ, другие страны НАТО в регионе также принимают активные меры:

«Балтийская линия обороны»: Эстония, Латвия и Литва начали строительство сотен бетонных бункеров, минных полей и оборонительных заграждений вдоль границы;

Программа Польши «Восточный щит»: Варшава возводит масштабные военно-инженерные заграждения на границе с Россией и Беларусью, а также запрашивает дополнительное финансирование у Европейского Союза для этих проектов.

Принимаемые правительством Финляндии меры по подготовке в сфере приграничной безопасности свидетельствуют о том, что архитектура безопасности в Северной Европе перешла в совершенно новый и жесткий военный этап.