Финляндия планирует построить крупномасштабные укрепления на границе с Россией

·39·Мир
Финляндия планирует построить крупномасштабные укрепления на границе с Россией

Финляндия после возведения первых заграждений на восточной границе рассматривает возможность строительства масштабных оборонительных укреплений и инженерных сооружений в районах, граничащих с Россией. Как сообщают местные СМИ, в том числе издание Йле со ссылкой на источники в военных кругах, Хельсинки сформировал систему, способную в случае необходимости построить мощную оборонительную линию вдоль границы всего за несколько дней.

Ранее Польша и страны Балтии начали строительство сети постоянных бункеров на границе, в то время как Финляндия выбирает свой собственный стратегический путь.

Природный рельеф и укрепления по принципу «конструктора»

Бывший начальник разведки Сил обороны Финляндии, генерал в отставке Пекка Товери раскрыл уникальные преимущества страны в защите границ:

  • Фактор естественной защиты: «В Финляндии сложный рельеф местности и климат гораздо более благоприятны для обороняющейся стороны по сравнению с наступающей. Продвижение через финские территории является крайне сложной задачей для противника», — подчеркнул военный эксперт;

  • Уроки войны в Украине: Оборонительная система Финляндии непрерывно совершенствовалась после Второй мировой войны, а последние тактики были пересмотрены на основе опыта современных боевых действий в Украине;

  • Система быстросборных блоков: В настоящее время финские укрепления состоят в основном из предварительно подготовленных модульных бетонных и железных конструкций, которые быстро собираются в заданных точках, как «конструктор», и при необходимости образуют полноценную линию обороны в короткие сроки.

Страны Балтии и Польша строят «Восточный щит»

В то время как Финляндия усиливает защиту границ, другие страны НАТО в регионе также принимают активные меры:

  • «Балтийская линия обороны»: Эстония, Латвия и Литва начали строительство сотен бетонных бункеров, минных полей и оборонительных заграждений вдоль границы;

  • Программа Польши «Восточный щит»: Варшава возводит масштабные военно-инженерные заграждения на границе с Россией и Беларусью, а также запрашивает дополнительное финансирование у Европейского Союза для этих проектов.

Принимаемые правительством Финляндии меры по подготовке в сфере приграничной безопасности свидетельствуют о том, что архитектура безопасности в Северной Европе перешла в совершенно новый и жесткий военный этап.

ФинляндияНАТОВосточный щитприграничная безопасность
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Указ Путина: Из России в Узбекистан запрещено вывозить наличные деньги на сумму более 1 млн рублейУказ Путина: Из России в Узбекистан запрещено вывозить наличные деньги на сумму более 1 млн рублей30 сентября 10:27«Буду говорить с Путиным только с позиции максимальных требований!»: Кая Каллас выступила против условий Кремля«Буду говорить с Путиным только с позиции максимальных требований!»: Кая Каллас выступила против условий Кремля15 сентября 23:08Google отберет половину мощности АЭС?: Угроза дефицита электроэнергии в ФинляндииGoogle отберет половину мощности АЭС?: Угроза дефицита электроэнергии в Финляндии11 сентября 22:44На побережье Финляндии появился ядовитый паукНа побережье Финляндии появился ядовитый паук20 сентября 11:37Сеул потребовал от Киева извинений: секретный скандал из-за пленных из КНДР!Сеул потребовал от Киева извинений: секретный скандал из-за пленных из КНДР!28 сентября 14:36Удар закрытых границ: что происходит в восточных регионах Финляндии?Удар закрытых границ: что происходит в восточных регионах Финляндии?29 августа 17:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов