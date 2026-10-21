Гигантский подарок от Илона Маска: получат ли дети в США акции SpaceX?

·52·Мир
Гигантский подарок от Илона Маска: получат ли дети в США акции SpaceX?

Сообщается, что один из богатейших людей мира Илон Маск объявил о планах подарить каждому ребенку в США по одной акции компании SpaceX. Появились слухи, что миллиардер намерен реализовать эту инициативу в 2027 году.

По данным Бюро переписи населения США, в стране проживает около 72 миллионов детей. Если каждому из них выделить по одной акции, количество получателей подарка может составить десятки миллионов человек.

Согласно приведенным данным, одна акция SpaceX оценивается в 146 долларов. Исходя из этой цены, общая стоимость 72 миллионов акций составит почти 10,5 миллиарда долларов.

Тем не менее, важные аспекты этой инициативы — возрастные критерии для детей, порядок распределения акций и официальное подтверждение плана — требуют дополнительной проверки. По этой причине пока не стоит спешить воспринимать эту новость как достоверно решенную благотворительную акцию.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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