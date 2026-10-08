Илон Маск разбогател на 30 миллиардов долларов за один день
Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь превысило 1 триллион долларов. 5 октября средства миллиардера увеличились за один день на 30,6 миллиарда долларов.
Основной причиной резкого роста капитала стал рост стоимости акций Tesla и SpaceX.
Таким образом, Илон Маск снова вернулся в число лиц, чье состояние превышает 1 триллион долларов.
Поскольку общее состояние миллиардера напрямую связано со стоимостью акций, его финансовые показатели часто меняются в зависимости от колебаний на рынке.
Комментарии 0
…