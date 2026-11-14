Грандиозный план Илона Маска снова отложен: что произошло во время испытания Starship?
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- Компания SpaceX провела 15-й испытательный полет ракетной системы Starship.
- Однако план по возвращению обеих частей ракеты на стартовую площадку не был полностью выполнен.
- Ускоритель Super Heavy, запущенный 14 ноября с космодрома в Техасе, из-за технической неисправности был приводнен в Мексиканском заливе.
Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX провела 15-й испытательный полет ракетной системы Starship. Однако в этот раз компании не удалось полностью реализовать одну из своих самых амбициозных целей — вернуть обе части ракеты на стартовую площадку.
Техническая неисправность и судьба первой ступени ракеты
В ночь на 14 ноября текущего года Starship в очередной раз поднялся в небо с космодрома в штате Техас. Глава компании Илон Маск ранее заявлял, что в этот раз планируется успешный возврат на стартовую площадку как ускорителя Super Heavy, так и самого корабля Starship.
Однако возникшие во время полета технические неполадки вынудили изменить планы. Во время трансляции комментатор сообщил следующее:
«Похоже, что теперь ускоритель будет приводнен, и возвращаться для захвата он не будет», — сказал комментатор.
В результате из-за возникших проблем ускоритель Super Heavy не смог вернуться на стартовую площадку и был приводнен в Мексиканском заливе.
Показатели и параметры испытания
Данные
Номер испытания
15-й испытательный полет Starship
Дата проведения
14 ноября
Место старта
Космодром в Южном Техасе
Судьба первой ступени
Из-за технической неисправности приводнена в Мексиканском заливе
Полет корабля Starship продолжается
Хотя план по возврату ракеты не был полностью реализован, верхняя часть — корабль Starship — успешно продолжает свой полет в космосе. Согласно плану, корабль должен совершить около 14 витков вокруг Земли и вывести на низкую околоземную орбиту 26 спутников Starlink.
Напомним, что Starship спроектирован как самая большая и полностью многоразовая транспортная система в истории человечества. Его общая высота составляет около 124 метров, а вес — 5 тысяч тонн. Система состоит из ускорителя Super Heavy, оснащенного 33 двигателями, и транспортного корабля под названием Starship.
Как вы считаете, сможет ли SpaceX в ближайшем будущем сделать ракету Starship полностью многоразовой и безопасной системой? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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