Грандиозный план Илона Маска снова отложен: что произошло во время испытания Starship?

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX провела 15-й испытательный полет ракетной системы Starship. Однако в этот раз компании не удалось полностью реализовать одну из своих самых амбициозных целей — вернуть обе части ракеты на стартовую площадку.

Техническая неисправность и судьба первой ступени ракеты

В ночь на 14 ноября текущего года Starship в очередной раз поднялся в небо с космодрома в штате Техас. Глава компании Илон Маск ранее заявлял, что в этот раз планируется успешный возврат на стартовую площадку как ускорителя Super Heavy, так и самого корабля Starship.

Однако возникшие во время полета технические неполадки вынудили изменить планы. Во время трансляции комментатор сообщил следующее:

«Похоже, что теперь ускоритель будет приводнен, и возвращаться для захвата он не будет», — сказал комментатор.

В результате из-за возникших проблем ускоритель Super Heavy не смог вернуться на стартовую площадку и был приводнен в Мексиканском заливе.