Грандиозный план Илона Маска снова отложен: что произошло во время испытания Starship?

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Грандиозный план Илона Маска снова отложен: что произошло во время испытания Starship?
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  • Компания SpaceX провела 15-й испытательный полет ракетной системы Starship.
  • Однако план по возвращению обеих частей ракеты на стартовую площадку не был полностью выполнен.
  • Ускоритель Super Heavy, запущенный 14 ноября с космодрома в Техасе, из-за технической неисправности был приводнен в Мексиканском заливе.

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX провела 15-й испытательный полет ракетной системы Starship. Однако в этот раз компании не удалось полностью реализовать одну из своих самых амбициозных целей — вернуть обе части ракеты на стартовую площадку.

Техническая неисправность и судьба первой ступени ракеты

В ночь на 14 ноября текущего года Starship в очередной раз поднялся в небо с космодрома в штате Техас. Глава компании Илон Маск ранее заявлял, что в этот раз планируется успешный возврат на стартовую площадку как ускорителя Super Heavy, так и самого корабля Starship.

Однако возникшие во время полета технические неполадки вынудили изменить планы. Во время трансляции комментатор сообщил следующее:

«Похоже, что теперь ускоритель будет приводнен, и возвращаться для захвата он не будет», — сказал комментатор.

В результате из-за возникших проблем ускоритель Super Heavy не смог вернуться на стартовую площадку и был приводнен в Мексиканском заливе.

Показатели и параметры испытания

Данные

Номер испытания

15-й испытательный полет Starship

Дата проведения

14 ноября

Место старта

Космодром в Южном Техасе

Судьба первой ступени

Из-за технической неисправности приводнена в Мексиканском заливе

Полет корабля Starship продолжается

Хотя план по возврату ракеты не был полностью реализован, верхняя часть — корабль Starship — успешно продолжает свой полет в космосе. Согласно плану, корабль должен совершить около 14 витков вокруг Земли и вывести на низкую околоземную орбиту 26 спутников Starlink.

Напомним, что Starship спроектирован как самая большая и полностью многоразовая транспортная система в истории человечества. Его общая высота составляет около 124 метров, а вес — 5 тысяч тонн. Система состоит из ускорителя Super Heavy, оснащенного 33 двигателями, и транспортного корабля под названием Starship.

Как вы считаете, сможет ли SpaceX в ближайшем будущем сделать ракету Starship полностью многоразовой и безопасной системой? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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