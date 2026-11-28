Чистое состояние Илона Маска за сутки выросло на 39 млрд долларов и достигло 863 млрд долларов
Согласно данным рейтинга Форбес, 27 ноября 2026 года чистое состояние предпринимателя Илона Маска за один день увеличилось на 39,3 миллиарда долларов (на 4,78 процента). В результате его общий капитал достиг 862,8 миллиарда долларов, и он стал абсолютным лидером среди мировых миллиардеров по суточному приросту.
Что стало причиной резкого роста состояния?
Основным толчком к столь резкому росту капитала Маска послужило подорожание акций SpaceX на торгах на 5,46 процента (а на ночных торгах — более чем на 7 процентов). Этому способствовала общая позитивная динамика в технологическом секторе, а также заявление миллиардера о расширении программы по передаче акций SpaceX детям в США.
Основные показатели и положение в рейтинге миллиардеров
При этом, несмотря на рекордный рост за последние сутки, за прошедшую неделю общее состояние Маска сокращалось на 25,3 миллиарда долларов. Тройка мировых миллиардеров, чей капитал вырос больше всего 27 ноября, выглядит следующим образом:
№
Миллиардер
Компания / Деятельность
Суточный прирост состояния
1
Илон Маск
SpaceX, Tesla
+39,3 миллиарда долларов (+4,78%)
2
Джефф Безос
Основатель Amazon
+8,6 миллиарда долларов
3
Марк Цукерберг
Глава Meta
+6,5 миллиарда долларов
Как вы считаете, сможет ли общий капитал Илона Маска в ближайшие месяцы впервые в истории преодолеть отметку в 1 триллион долларов?
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