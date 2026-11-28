Согласно данным рейтинга Форбес, 27 ноября 2026 года чистое состояние предпринимателя Илона Маска за один день увеличилось на 39,3 миллиарда долларов (на 4,78 процента). В результате его общий капитал достиг 862,8 миллиарда долларов, и он стал абсолютным лидером среди мировых миллиардеров по суточному приросту.

Что стало причиной резкого роста состояния?

Основным толчком к столь резкому росту капитала Маска послужило подорожание акций SpaceX на торгах на 5,46 процента (а на ночных торгах — более чем на 7 процентов). Этому способствовала общая позитивная динамика в технологическом секторе, а также заявление миллиардера о расширении программы по передаче акций SpaceX детям в США.