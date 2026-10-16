Возможность взлета: Представлен долгожданный Tesla Roadster (видео)

Американский миллиардер и инноватор Илон Маск официально представил суперкар нового поколения Tesla Roadster, который автолюбители ждали долгие годы. Первые заявления, прозвучавшие на церемонии, свидетельствуют о начале новой эры не только в сфере электромобилей, но и во всей транспортной индустрии.

Самым главным сенсационным аспектом является то, что новый электромобиль помимо привычной скорости на земле может получить потенциал для непосредственного взлета в воздух.

Взлет в воздух и поразительная маневренность

Основные особенности, показанные и упомянутые во время презентации, заключаются в следующем:

Возможность движения в воздухе: Согласно данным, обновленный Roadster предполагает включение функции кратковременного отрыва от земли и парящего движения (полета);

Лёгкое преодоление крутых склонов: Модель оснащена инновационной системой управления, которая способна очень легко и стабильно адаптироваться к сложным рельефам, крутым подъемам и резким поворотам;

Технический секрет: Ранее Илон Маск высказывал идею об установке на машину небольших ракетных двигателей (форсунок холодного газа) с помощью технологий SpaceX, что позволит электромобилю отрываться от земли.

Технические параметры пока держатся в секрете

Хотя функция взлета вызвала большой интерес у общественности, компания не спешит полностью раскрывать все детали:

Дальность и время полета: Официальные цифры о том, сколько времени электромобиль сможет находиться в воздухе, на какую высоту подниматься и какое расстояние пролетать, пока не представлены;

Технические характеристики: Емкость аккумулятора, время разгона (от 0 до 100 км/ч) и точная ценовая политика на рынке, как ожидается, будут объявлены на предстоящих расширенных презентациях.

Данная демонстрация стала важным историческим шагом, определяющим будущее направление автопромышленности и приближающим к реальности концепцию «летающих машин» из фантастических фильмов.