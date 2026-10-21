В Китае 3-летняя девочка едва не выпала с 12-го этажа (видео)

В городе Чжанпин китайской провинции Фуцзянь трехлетняя девочка застряла в оконной решетке жилого дома на 12-м этаже и повисла снаружи. Благодаря оперативным действиям соседей и спасателей ребенок остался жив.

Инцидент произошел 17 октября 2026 года около 07:48 утра. По сообщениям местных СМИ, девочка выбралась за пределы защитной решетки окна, и ее голова застряла между металлическими прутьями, а тело повисло на высоте 12-го этажа.

Заметив ситуацию, соседи и сотрудники службы охраны здания немедленно бросились на помощь. Из квартиры этажом ниже они подставили под ребенка стул, чтобы поддержать его тело и предотвратить падение.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Они проникли в квартиру, осторожно освободили девочку из решетки и перенесли ее в безопасное место.

По имеющимся данным, в момент происшествия девочка была дома одна. Отец был на работе, а мать вышла за покупками. Спасенного ребенка доставили в больницу для медицинского осмотра. По предварительным данным, серьезных травм она не получила.

Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях, вновь привлекая внимание к вопросам безопасности детей.