В школах Ташкента может появиться система School Bus

·0·Узбекистан
В школах Ташкента может появиться система School Bus

В школах Ташкента в ближайшее время может измениться порядок передвижения учащихся. В столице изучается возможность внедрения системы школьных автобусов School Bus, предназначенной для безопасной и удобной доставки детей из дома в школу и обратно.

Пока не сообщается о принятии окончательного решения о полноценном запуске этой системы. В настоящее время начаты работы по изучению возможностей её организации.

Зачем Ташкенту нужен School Bus?

Каждый день в столице тысячи учеников добираются до школы и обратно. Утренние и вечерние заторы делают этот процесс еще более сложным для родителей.

В некоторых семьях родителям приходится отвлекаться от рабочего времени, чтобы отвезти ребенка в школу и забрать обратно.

Система School Bus может позволить системно решить часть этих проблем.

Главная цель — обеспечить безопасное, упорядоченное и комфортное передвижение учащихся в школу.

Как может работать система School Bus?

В случае внедрения такой системы для школьников могут быть организованы специальные автобусные маршруты.

Потенциальные преимущества системы:

  • перевозка учащихся по установленному маршруту;

  • повышение безопасности поездок в школу;

  • экономя времени родителей;

  • сокращение количества личных автомобилей в утренних пробках;

  • упрощение контроля за передвижением детей в школу и обратно.

Особенно если между школами и жилыми массивами будут организованы удобные маршруты, эта услуга может стать значительным облегчением для родителей.

Самый важный вопрос — безопасность детей

Главным требованием в системе School Bus должен быть не сам транспорт, а полноценный механизм обеспечения безопасности детей.

Для этого особое значение приобретают вопросы технического состояния автобусов, квалификации водителей, безопасности движения и контроля за учениками.

Также важными будут механизмы контроля процессов посадки и высадки ребенка из автобуса, прибытия в школу и возвращения домой.

Какие еще изменения могут ожидать родителей?

Если система будет внедрена, повседневные задачи родителей, связанные с поездками в школу, также могут измениться.

Сейчас многие родители вынуждены отвозить ребенка в школу на личной машине, что приводит к увеличению транспортного потока вокруг школ.

При налаживании системы школьных автобусов для некоторых семей может отпасть необходимость ежедневно возить ребенка на личном автомобиле.

Повлияет ли это на пробки?

Еще один потенциальный эффект системы School Bus — облегчение дорожного движения вокруг школ.

Если один автобус перевозит сразу нескольких учеников, потребность в использовании отдельного автомобиля для каждого ребенка может сократиться.

В результате:

больше учеников — меньше личных автомобилей — более упорядоченное движение вокруг школ.

Конечно, этот результат будет зависеть от того, как именно будут организованы автобусные маршруты и сколько школ будет охвачено.

Пока остается много неясных аспектов

На данный момент самые интересные вопросы для общественности — когда запустить систему, какие школы будут охвачены и кто сможет воспользоваться услугой.

Пока точная информация по следующим вопросам не разглашается:

Вопрос

Текущее состояние

Система School Bus

Изучается

Дата запуска

Не определена

Охватываемые школы

Неизвестно

Маршруты

Могут быть определены позже

Порядок пользования услугой

Уточняется

Поэтому на данный момент нет оснований утверждать, что система School Bus уже запущена в школах Ташкента.

Начнется ли новая эра в школах Ташкента?

Начало работ по изучению внедрения системы School Bus в столице показывает появление нового подхода к организации ученических перевозок.

Если проект будет тщательно проработан, он может одновременно послужить решению вопросов безопасности детей, удобства для родителей и транспортной проблемы вокруг школ.

Теперь главный вопрос один: когда на улицы Ташкента выедут автобусы School Bus и какие школы будут охвачены в первую очередь?

Эти ответы станут известны после принятия окончательного решения о внедрении системы и оглашения её практических параметров.

Тошкентмактаб автобусларибала хавфсизлигитранспортўқувчиларата-оналартранспорт оқими
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Условия приобретения государственного имущества и земель будут упрощеныУсловия приобретения государственного имущества и земель будут упрощеныСегодня, 15:51Завтра в некоторых регионах Узбекистана пройдут дождиЗавтра в некоторых регионах Узбекистана пройдут дождиСегодня, 14:45В Ташкенте временно отключат горячую водуВ Ташкенте временно отключат горячую водуСегодня, 14:18Жесткие ограничения на деятельность госучреждений: создание новых организаций запрещаетсяЖесткие ограничения на деятельность госучреждений: создание новых организаций запрещаетсяСегодня, 11:00Важное изменение в продаже земли: внедрена система «готовый пакет» для участков, не проданных в течение 3 месяцевВажное изменение в продаже земли: внедрена система «готовый пакет» для участков, не проданных в течение 3 месяцевСегодня, 10:54Минимальный возраст для судьей могут снизить с 35 до 30 летМинимальный возраст для судьей могут снизить с 35 до 30 летСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?