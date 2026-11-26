В Китае молодой человек, похищенный торговцами людьми в возрасте двух лет, спустя 25 лет воссоединился со своими биологическими родителями. Примечательно, что, несмотря на то, что он вырос в роскоши, как у миллиардеров, после встречи с настоящей семьей он решил остаться с ними. Об этом сообщает Сут Чина Морнинг Пост.

Эта история произошла с гражданином Китая Мэй Чжицзянем (Меи Жикианг). В 1997 году, когда ему было 28 месяцев, его похитили торговцы людьми, когда он играл возле дома в провинции Юньнань на юго-западе страны.

Преступники продали ребенка другой семье. Однако семья, купившая мальчика, сочла его слишком худым и слабым и отказалась от него. Позже Мэя воспитала невероятно богатая семья, проживающая в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, которая вырастила его как родного сына.

Тем временем его биологические родители, Мэй Сянхуа и Пан Чанъэ, почти 25 лет неустанно искали сына в надежде найти его. Они даже ежегодно отмечали день рождения ребенка, надеясь, что однажды он вернется.

Наконец, в июне 2022 года с помощью ДНК-анализа была подтверждена родственная связь между родителями и сыном. После этого Мэй воссоединился со своей биологической семьей.

Сначала юноша думал, что его настоящие родители — обычные трудящиеся люди. Но оказалось, что они тоже много лет работали и стали мультимиллионерами. У семьи был свой бизнес, специализирующийся на поставках продукции для отелей.

Несмотря на это, Мэй решил отказаться от роскошной жизни в богатой семье, которая его воспитала, и остаться с биологическими родителями. Он начал работать в их семейном бизнесе.

В интервью китайскому изданию Джиупаи Невс юноша объяснил свое решение словами: «Деньги не могут сделать человека счастливым». По его словам, он выбрал жизнь с биологическими родителями, потому что почувствовал их любовь.

Отец Мэя заявил, что планирует в будущем обучить сына управлению семейным бизнесом и передать ему компанию..