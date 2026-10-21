Ужасные моменты: в Китае трехлетняя девочка зависла на окне 12-го этажа

В китайской провинции Фуцзянь трехлетняя девочка зацепилась за оконную решетку многоэтажного дома и повисла снаружи. Инцидент произошел 17 октября в городе Чжаньцзинь.

Соседи и сотрудники службы охраны, увидев опасную ситуацию, немедленно бросились на помощь. Чтобы девочка не сорвалась вниз, они подставили стул под зданием.

Прибывшие на место происшествия пожарные вошли в квартиру и смогли благополучно спасти ребенка.

По имеющимся данным, в момент происшествия девочка находилась дома одна. После спасения ее доставили в больницу для медицинского осмотра.

Этот инцидент еще раз напоминает о важности не оставлять маленьких детей дома без присмотра, а также обеспечивать безопасность детей на окнах и балконах.