Во Франции украли футболку с автографом и капитанскую повязку Месси (видео)

·39·Мир
Во Франции украли футболку с автографом и капитанскую повязку Месси (видео)

Во время массовых беспорядков в столице Франции Париже из одного из футбольных музеев были похищены ценные вещи аргентинской звезды Лионеля Месси. Среди них — футболка футболиста с его автографом, которую он носил во времена игры за «Барселону», и капитанская повязка. Об этом сообщает ТйК Спортс.

По данным зарубежных СМИ, инцидент произошел 17 октября. Лица в масках ворвались в музей и вынесли вещи, принадлежащие футболисту. Позже в социальных сетях распространились видеоролики, на которых запечатлены похищенные предметы.

Сообщается, что на украденной футболке красуется 10-й номер Месси, под которым он играл в «Барселоне». Капитанская повязка также была оформлена в рамку вместе с автографом игрока.

Инцидент произошел на фоне проходящих во Франции акций протеста против роста стоимости жизни и проблем в системе образования. В некоторых районах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

На данный момент достоверной информации о том, найдены ли похищенные вещи или задержаны подозреваемые, не поступало.

Лионель МессиПарижфутбольные музеиTyC Sports
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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