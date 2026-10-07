Лионель Месси голом и двумя ассистами поставил точку в великой карьере за сборную

Одна из самых ярких и неповторимых страниц в истории мирового футбола подошла к концу. 39-летний легендарный нападающий и капитан Лионель Месси вышел на поле в своем последнем прощальном матче в футболке национальной сборной Аргентины и в очередной раз продемонстрировал истинную футбольную магию.

Благодаря голу и двум результативным передачам капитана Аргентина одержала уверенную и крупную победу над соперником со счетом 3:0. Месси безупречно поразил ворота соперника с пенальти, а также дважды точно отдал мяч партнерам по команде, превратив прощальный вечер в настоящий праздник футбола.

С 2005 по 2026 год: Непревзойденная статистика двух десятилетий

Путь Лионеля Месси в составе «альбиселесте» начался 17 августа 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. За прошедший 21 год он установил в национальной футболке поразительные показатели, которые будет трудно превзойти:

Выходы на поле: Всего 208 официальных и товарищеских матчей ;

Результативность: 126 голов в ворота соперников;

Голевые передачи: 70 результативных ассистов, отданных партнерам по команде.

Эти показатели вошли в историю как абсолютные рекорды не только сборной Аргентины, но и всего южноамериканского футбола.

Полная коллекция: Все титулы Месси в национальной футболке

После многих лет болезненных финалов и давления Лионель Месси сумел завоевать со сборной практически все высшие вершины, существующие в футбольном мире:

Чемпион мира (Катар-2022): Золотой кубок Мундиаля, ставший главной вершиной его карьеры в сборной и которого болельщики ждали 36 лет;

Кубок Америки (Копа Америка — 2021, 2024): Два континентальных чемпионства подряд;

Победа в «Финалиссиме» (2022): Обладатель престижного суперкубка между чемпионом Европы и Южной Америки;

Олимпийский чемпион (Пекин-2008): Первая большая золотая медаль в составе олимпийской сборной Аргентины до 23 лет.

Прощание Лионеля Месси со сборной стало поистине историческим событием не только для аргентинских болельщиков, но и для любителей футбола по всему миру — гениальный футболист покинул международную арену победителем, героем и в статусе истинного чемпиона.