Президент Хавьер Милей отреагировал на уход Лионелья Месси из сборной

В Аргентине ожидается закрытие одной из важнейших страниц футбольной эпохи. Решение Лионелья Месси завершить карьеру в национальной сборной вызвало реакцию президента страны Хавьера Милея.

Милей опубликовал в социальной сети фотографию Месси и направил ему короткое, но трогательное послание.

«Большое спасибо, невероятный человек!»

Милей выразил благодарность Месси

Эта реакция президента Аргентины еще раз показала, насколько огромное значение имела 20-летняя карьера Месси в национальной сборной.

31 августа Месси объявил о решении завершить выступления за сборную Аргентины. В своем прощальном письме футболист выразил особую благодарность болельщикам, поддерживавшим его на протяжении многих лет.

Какие трофеи Месси принес Аргентине?

Карьера Месси в национальной сборной запомнилась не только своей продолжительностью, но и историческими победами.

Вместе с Аргентиной он:

стал победителем Чемпионата мира 2022 года ;

завоевал Кубок Америки 2021 и 2024 годов ;

стал чемпионом Финалиссимы 2022 года ;

выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2008 года.

Эти результаты еще больше укрепили позиции Месси в истории аргентинского футбола.

Главная мечта тоже сбылась

В карьере Месси, связанной со сборной, были и самые тяжелые времена. Он неоднократно терпел поражения в крупных финалах и даже доходил до принятия серьезных решений относительно своего будущего в национальной команде.

Однако последующие годы стали самым успешным периодом в его карьере.

Сначала Кубок Америки, затем Финалиссима и, наконец, триумф на Чемпионате мира в Катаре позволили Месси достичь главной цели с Аргентиной.

Что было сказано в прощальном письме?

В своем обращении Месси выразил благодарность болельщикам сборной. Он особо подчеркнул поддержку, оказываемую ему на протяжении 20-летней карьеры в составе Аргентины.

По словам футболиста, решение было принято после Чемпионата мира 2026 года.

Это означает, что грандиозная эпоха Месси, связанная со сборной Аргентины, подходит к концу.

Аргентинский футбол останется без Месси

Для Лионелья Месси выступления за сборную — это гораздо больше, чем просто статистика. Вместе с Аргентиной он пережил и горечь поражений, и величайшие победы.

Путь от Олимпиады 2008 года до Чемпионата мира 2022 года длился более 20 лет.

Теперь же перед аргентинским футболом может начаться новая эпоха. Даже если Месси больше не выйдет на поле в футболке национальной команды, его имя навсегда останется одной из величайших страниц в истории футбола страны.