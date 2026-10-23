В Таджикистане колдунов, гадалок и их клиентов внесут в «черный список»
В Таджикистане объявлена широкомасштабная борьба с суевериями среди населения, мошенничеством и обманом граждан посредством колдовства и магии.
Согласно официальной информации, предоставленной Министерством внутренних дел (МВД) страны, отныне лица, занимающиеся подобной незаконной и мошеннической деятельностью, а также граждане, обращающиеся к ним за услугами, будут заноситься в единую специальную базу данных (список).
Кто попадет в специальный «черный список»?
В сообщении министерства особо отмечается, что круг лиц, подлежащих контролю, весьма широк:
Гадалки и колдуны: Лица, извлекающие материальную выгоду путем магии, гадания и обмана населения;
Лжерелигиозные деятели: Отдельные лица, выдающие себя за фальшивых религиозных ученых или «мулл» и оказывающие незаконные религиозные услуги;
Лица, причастные к аморальности и наркомании: Лица, занимающиеся проституцией, их клиенты, а также потребители наркотических средств;
Клиенты и близкие: Самое главное, граждане, воспользовавшиеся услугами лиц, занимающихся данной деятельностью, также будут занесены в список под проверку.
Постоянный контроль и информирование организаций
Лица, внесенные в список, будут находиться под постоянным контролем правоохранительных органов:
Обмен данными: В случае официального запроса со стороны соответствующих государственных и правоохранительных ведомств информация об этих лицах будет предоставляться напрямую из базы;
Угроза репутации: Это может существенно повлиять на будущую трудовую деятельность и социальный статус таких лиц.
«Не запятнайте свое имя перед детьми»: Обращение МВД к гражданам
МВД Таджикистана призвало всех граждан быть бдительными и держаться подальше от лиц подобной категории:
«Министерство призывает граждан держаться подальше от лиц данной категории. Таким образом они смогут избежать попадания в специальный список сами того не ведая, а также не запятнать свое имя перед детьми и обществом», — говорится в официальном заявлении министерства.
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