В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена приклеенная под днищем автомобиля бумажка со странными символами. Эта находка вызвала множество предположений среди интернет-пользователей.

На видео водитель во время осмотра автомобиля замечает приклеенную снизу бумагу. Когда он снимает её и разворачивает, становится видно, что внутри изображены различные непонятные символы и скелет.

Некоторые пользователи социальных сетей связывают эти знаки с колдовством. Однако точной информации о том, для какой цели была подготовлена эта бумага, кто и почему поместил её под автомобиль, пока нет.

По этой причине разговоры о связи находки с магией остаются лишь неподтвержденными догадками.

Ситуация на видео вызвала бурные обсуждения в интернете. Среди пользователей возникают вопросы: чья это шутка или же действие, совершенное с какой-то другой целью?