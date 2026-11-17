Загадочная записка, найденная под автомобилем, вызвала обсуждения в социальных сетях
В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена приклеенная под днищем автомобиля бумажка со странными символами. Эта находка вызвала множество предположений среди интернет-пользователей.
На видео водитель во время осмотра автомобиля замечает приклеенную снизу бумагу. Когда он снимает её и разворачивает, становится видно, что внутри изображены различные непонятные символы и скелет.
Некоторые пользователи социальных сетей связывают эти знаки с колдовством. Однако точной информации о том, для какой цели была подготовлена эта бумага, кто и почему поместил её под автомобиль, пока нет.
По этой причине разговоры о связи находки с магией остаются лишь неподтвержденными догадками.
Ситуация на видео вызвала бурные обсуждения в интернете. Среди пользователей возникают вопросы: чья это шутка или же действие, совершенное с какой-то другой целью?
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…