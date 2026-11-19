На кадрах видно, как золотистая крышка ручки сумки открывается с помощью пилочки для ногтей. Из нее извлекают сверток из желтой ткани, перевязанный ниткой, на котором нанесены таинственные символы.

Сумка, подаренная друзьями на свадьбу, стала причиной неожиданного инцидента. Видео, на котором запечатлено обнаружение странного предмета внутри ручки белой сумки, широко распространилось в социальных сетях.

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Автор видео утверждает, что найденный предмет может быть «проклятием», сделанным из зависти или со злым умыслом, чтобы навредить семейному счастью пары. Однако никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, приведено не было.

Этот ролик вызвал неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Одни считают, что к подобным вещам нужно относиться серьезно, другие предполагают, что ситуация могла быть специально инсценирована ради просмотров.

На данный момент точной информации о происхождении предмета, найденного в сумке, и достоверности произошедшего нет.