В Таджикистане гадалок и колдунов возьмут под особый контроль

В Таджикистане усиливается контроль над деятельностью, связанной с гаданием, колдовством, суеверием и обманом граждан. Министерство внутренних дел страны сообщило о планах внести лиц, причастных к подобным делам, в специальную базу данных.

Согласно заявлению министерства, опубликованному 21 октября, в список будут включены лица различных категорий. Среди них — гадалки, занимающиеся колдовством, а также некоторые люди, выдающие себя за религиозных деятелей.

Кто будет включен в специальный список?

По данным МВД, база данных не ограничится только гадалками и колдунами. В нее также могут быть внесены лица, участвующие в деятельности, связанной с проституцией, их клиенты и близкие, а также потребители наркотиков.

Отмечается, что лица, попавшие в список, будут находиться под контролем соответствующих ведомств. При необходимости, по запросу уполномоченных структур, информация о них также будет предоставляться.

Министерство обратилось к гражданам

Министерство внутренних дел Таджикистана призвело население остерегаться лиц, занимающихся обманом граждан и деятельностью, основанной на суевериях.

В заявлении министерства подчеркивается, что избегание контактов с такими людьми важно для самих граждан и их семей.

Данные меры направлены на предотвращение в стране суеверий, мошенничества и деятельности, признанной вредной для общества.