После происшествия в Намангане мать девочки обратилась к блогерам (видео)

·116·Общество
После происшествия в Намангане мать девочки обратилась к блогерам (видео)

В связи с происшествием в Намангане мать девочки обратилась к блогерам и активистам социальных сетей.

По ее словам, пользуясь тяжелым положением семьи, фотографии ее дочери распространяются без разрешения. Кроме того, сообщается, что некие лица собирают средства на пластиковые карты без согласия матери.

Женщина попросила сетевых активистов удалить фотографии ее дочери со своих страниц и не использовать случившуюся с семьей ситуацию в личных корыстных целях.

Мать подчеркнула, что фотографии ее девочки и нынешнее положение семьи также используются для организации различных сборов средств. Она заявила, что подобные инициативы осуществляются без согласия семьи и необходимо относиться с уважением к их частной жизни.

«Не распространяйте фотографии моей дочери, не пользуйтесь нашим положением», — обратилась мать.

Намангансоциальные сетинеприкосновенность частной жизнимошенничество
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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