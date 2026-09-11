Тайный наследник Ким Чен Ына: Разведка раскрыла правду о младшем брате или сестре Ким Чжу Э

·117·Мир
Тайный наследник Ким Чен Ына: Разведка раскрыла правду о младшем брате или сестре Ким Чжу Э

В Северной Корее, считающейся самым закрытым и тайным государством мира, возникла новая геополитическая интрига вокруг преемственности высшей власти. С одной стороны — Ким Чжу Э, дочь Ким Чен Ына, которая в последние годы регулярно появляется рядом с ним в государственных СМИ и представляется общественности в качестве будущего лидера КНДР. С другой стороны — Национальная разведка Южной Кореи (НИС), которая пытается приоткрыть самые секретные завесы Пхеньяна и объявила о существовании в династии Кимов еще одного тайного ребенка младше Чжу Э.

Итак, в какую сторону склоняются весы преемственности в династии, правящей Северной Кореей с третьего поколения, и как информация о скрываемом младшем ребенке может изменить будущее КНДР?

Удар первой стороны: инсайд сеульской разведки и секретный третий ребенок

Спецслужбы Южной Кореи обнародовали новые и важные детали, касающиеся высших кругов КНДР, нанеся удар по официальным представлениям о структуре династии:

  • Тайный брат или сестра: По последним данным разведки, рассматриваемая в качестве наследницы престола Ким Чжу Э — не единственный малолетний ребенок в семье: выяснилось, что у нее есть младший брат или сестра, пол которого пока держится в секрете;

  • Предположения о трех детях: Сеульские эксперты и ранее сообщали, что у Ким Чен Ына всего трое детей, однако их точный возраст, пол и статус оставались под полной секретностью;

  • Давление патриархальной системы: Если младший ребенок окажется мальчиком, традиционный военно-элитарный режим в Северной Корее может поставить под серьезное сомнение статус Чжу Э как наследницы.

Защита второй стороны: официальная сцена Пхеньяна и абсолютный статус Ким Чжу Э

Государственная пропаганда Северной Кореи, несмотря на эти инсайды, продолжает стратегический пиар пока вокруг единой и конкретной фигуры:

  • Наследница на ракетных полигонах: Ким Чжу Э стоит бок о бок с отцом на испытаниях баллистических ракет, военных парадах и государственных встречах высокого уровня, принимая поклоны от генералов армии;

  • Образ «любимого ребенка»: Госканалы и издания КНДР особо восхваляют Чжу Э, демонстрируя ее на уровне продолжательницы династии;

  • Железный занавес личной жизни: Пхеньян официально не дает ни единого комментария о других членах семьи лидера, в частности о младших детях, оставляя информацию внешней разведки без внимания.

«Заметно, что Ким Чжу Э готовится в качестве будущего лидера, однако наличие младшего ребенка свидетельствует о том, что вопрос преемственности власти в КНДР еще не решен полностью и окончательно», — отмечают южнокорейские аналитики по безопасности.

Чаши весов: у кого преимущество в гонке за преемственность?

Критерии оценки

Ким Чжу Э (проект Пхеньяна)

Тайный младший ребенок (инсайд Сеула)

Публичный статус

Регулярно на военных мероприятиях и в центре государства

Строго засекречен, общественности неизвестен даже пол

Поддержка военной элиты

Удостоена официального уважения генералов и высокопоставленных военных

Пока отсутствует на политической сцене, воспитывается только внутри семьи

Династическая угроза

В будущем есть риск конкуренции, если младший ребенок окажется мальчиком

При выходе в большую политику со временем может изменить карту преемственности

Закулисная стратегия

Политический щит для проверки вероятности перехода власти к женщине-руководителю

Скрытый запасной вариант, сохраненный ради безопасности династии

Если на одной чаше весов находится Ким Чжу Э, которую рано вывели на государственную сцену и воспитывают в условиях ядерных испытаний, то на второй — тайный младший ребенок, попавший в прицел разведки и способный в будущем присоединиться к борьбе за преемственность. Эта дуэль раскрывает всю сложность закулисной борьбы внутри закрытой династии КНДР.

А как думаете вы, сможет ли в ближайшем будущем столь милитаризованное и консервативное государство, как Северная Корея, возглавить женщина-лидер — Ким Чжу Э, или же скрываемый младший ребенок по достижении совершеннолетия возьмет бразды правления в свои руки? Может ли этот инсайд сеульской разведки нарушить внутренний баланс династии? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом тайной геополитики закрытой страны с любителями политики!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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