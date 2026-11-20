Рубио сравнил цели Ким Чен Ына с политикой Ирана: что видит Вашингтон?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что основной целью лидера Северной Кореи Ким Чен Ина является сохранение действующего политического режима, а не захват территорий.
- Рубио назвал Иран экспансионистским и революционным государством, в отличие от Северной Кореи.
- Вашингтон по-разному подходит к внешнеполитическим целям этих двух стран и по-разному оценивает уровень угрозы от них.
Госсекретарь США Марко Рубио высказался о внешнеполитических целях лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По его словам, главная цель Пхеньяна заключается не в захвате других государств или расширении территории, а в сохранении действующего политического режима. Рубио отметил, что в этом вопросе существует важное различие между Северной Кореей и Ираном.
«У него нет намерений вторгаться в Японию»
Марко Рубио заявил, что не считает Ким Чен Ына экспансионистским лидером. По его мнению, северокорейский лидер не ставит целью нападать на Японию, Китай или другие страны и захватывать их территории.
«Ким Чен Ын не заинтересован в захвате Японии. Он просто хочет, чтобы его режим сохранился. Он не экспансионист. У него нет намерений вторгаться в Японию, Китай или какое-либо другое подобное государство. Он этого не делает», — сказал госсекретарь США.
Этими словами Рубио подчеркнул, что главным приоритетом Пхеньяна является не захват внешних территорий, а сохранение существующей в стране политической системы.
Рубио разграничил Иран и Северную Корею
Госсекретарь США сравнил свои мысли о Северной Корее с оценкой, которую он дал в отношении Ирана. Он подчеркнул, что политический подход Тегерана иной.
«А вот иранцы — экспансионисты. Они — революционеры», — сказал Рубио.
Таким образом, госсекретарь США продемонстрировал различие во внешнеполитических целях двух стран. Согласно его взглядам, если для руководства Северной Кореи на первом месте стоит сохранение режима, то в политическом подходе Ирана присутствует стремление продвигать революционные идеи и расширять сферу влияния.
Почему это заявление важно?
Мнение Рубио показывает разницу в подходе Вашингтона к оценке угроз со стороны Северной Кореи и Ирана. В его заявлении основная цель Пхеньяна связывается с безопасностью режима, тогда как в отношении Тегерана выражена обеспокоенность экспансионистской политикой.
Конечно, это личная политическая оценка Марко Рубио, а не гарантия будущих действий Северной Кореи. Однако его заявление означает, что Вашингтон не подходит одинаково к режиму Ким Чен Ына и региональной политике Ирана.
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