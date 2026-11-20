Госсекретарь США Марко Рубио высказался о внешнеполитических целях лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По его словам, главная цель Пхеньяна заключается не в захвате других государств или расширении территории, а в сохранении действующего политического режима. Рубио отметил, что в этом вопросе существует важное различие между Северной Кореей и Ираном.

«У него нет намерений вторгаться в Японию»

Марко Рубио заявил, что не считает Ким Чен Ына экспансионистским лидером. По его мнению, северокорейский лидер не ставит целью нападать на Японию, Китай или другие страны и захватывать их территории.

«Ким Чен Ын не заинтересован в захвате Японии. Он просто хочет, чтобы его режим сохранился. Он не экспансионист. У него нет намерений вторгаться в Японию, Китай или какое-либо другое подобное государство. Он этого не делает», — сказал госсекретарь США.

Этими словами Рубио подчеркнул, что главным приоритетом Пхеньяна является не захват внешних территорий, а сохранение существующей в стране политической системы.

Рубио разграничил Иран и Северную Корею

Госсекретарь США сравнил свои мысли о Северной Корее с оценкой, которую он дал в отношении Ирана. Он подчеркнул, что политический подход Тегерана иной.

«А вот иранцы — экспансионисты. Они — революционеры», — сказал Рубио.

Таким образом, госсекретарь США продемонстрировал различие во внешнеполитических целях двух стран. Согласно его взглядам, если для руководства Северной Кореи на первом месте стоит сохранение режима, то в политическом подходе Ирана присутствует стремление продвигать революционные идеи и расширять сферу влияния.

Почему это заявление важно?

Мнение Рубио показывает разницу в подходе Вашингтона к оценке угроз со стороны Северной Кореи и Ирана. В его заявлении основная цель Пхеньяна связывается с безопасностью режима, тогда как в отношении Тегерана выражена обеспокоенность экспансионистской политикой.

Конечно, это личная политическая оценка Марко Рубио, а не гарантия будущих действий Северной Кореи. Однако его заявление означает, что Вашингтон не подходит одинаково к режиму Ким Чен Ына и региональной политике Ирана.