Новая подводная угроза: КНДР продемонстрировала новейшую высокоскоростную торпеду

Северная Корея успешно испытала свою новейшую систему торпедного вооружения в акватории Японского моря (Восточного моря). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В сообщении подчеркивается, что данная система вооружения призвана вывести боевой потенциал военно-морских сил КНДР под водой и на поверхности на новый уровень.

Высокая скорость и боевая эффективность: как прошли испытания?

Согласно официальным данным, распространенным ЦТАК, 9 ноября в ходе испытательных стрельб было протестировано подводное оружие нового поколения, совместно разработанное оборонными научно-исследовательскими институтами страны всех уровней. Полигонные испытания полностью подтвердили боевую эффективность, маневренность и точность поражения целей новой высокоскоростной торпедной системы.

Военные наблюдатели отмечают, что в последние годы Пхеньян активно развивает подводные дроны и высокоскоростные торпеды. Это может создать новые стратегические проблемы для военно-морских сил США и их союзников в регионе.