Новая подводная угроза: КНДР продемонстрировала новейшую высокоскоростную торпеду

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Новая подводная угроза: КНДР продемонстрировала новейшую высокоскоростную торпеду
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Северная Корея успешно испытала свою новейшую высокоскоростную торпедную систему в акватории Японского моря.
  • Испытания, проведенные 9 ноября, полностью подтвердили боевую эффективность, маневренность и точность поражения целей оружия.
  • Данное оружие нового поколения будет официально принято на вооружение в ряды военно-морских сил КНДР с начала 2027 года.

Северная Корея успешно испытала свою новейшую систему торпедного вооружения в акватории Японского моря (Восточного моря). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В сообщении подчеркивается, что данная система вооружения призвана вывести боевой потенциал военно-морских сил КНДР под водой и на поверхности на новый уровень.

Высокая скорость и боевая эффективность: как прошли испытания?

Согласно официальным данным, распространенным ЦТАК, 9 ноября в ходе испытательных стрельб было протестировано подводное оружие нового поколения, совместно разработанное оборонными научно-исследовательскими институтами страны всех уровней. Полигонные испытания полностью подтвердили боевую эффективность, маневренность и точность поражения целей новой высокоскоростной торпедной системы.

Военные наблюдатели отмечают, что в последние годы Пхеньян активно развивает подводные дроны и высокоскоростные торпеды. Это может создать новые стратегические проблемы для военно-морских сил США и их союзников в регионе.

Показатель / Аспект

Официальные данные

Дата проведения испытаний

9 ноября

Испытательный полигон

Акватория Японского моря (Восточного моря)

Тип оружия

Новейшая высокоскоростная торпедная система

Разработчик

Оборонные НИИ КНДР всех уровней

Срок принятия на вооружение

С начала 2027 года

Структура-пользователь

Военно-морские силы (ВМС) КНДР

«По результатам испытаний были подтверждены все технические параметры, и новая скоростная система с начала 2027 года будет официально принята на боевое дежурство в составе Военно-морских сил КНДР».

ЦТАК, официальное информационное агентство КНДР.

План на 2027 год и баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Полномасштабная поставка этой системы на флот с 2027 года демонстрирует масштаб военно-морских планов Пхеньяна на ближайшие годы. В условиях усиления трехстороннего военного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией в регионе, Северная Корея делает упор на укрепление морских границ и создание подводных барьеров. Эксперты полагают, что Сеул и Токио расценят эти испытания как новую угрозу региональной безопасности.

Как вы считаете, сможет ли активное развитие КНДР подводного и торпедного вооружения изменить баланс сил в регионе? Выскажите свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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