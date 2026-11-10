Новая подводная угроза: КНДР продемонстрировала новейшую высокоскоростную торпеду
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- Северная Корея успешно испытала свою новейшую высокоскоростную торпедную систему в акватории Японского моря.
- Испытания, проведенные 9 ноября, полностью подтвердили боевую эффективность, маневренность и точность поражения целей оружия.
- Данное оружие нового поколения будет официально принято на вооружение в ряды военно-морских сил КНДР с начала 2027 года.
Северная Корея успешно испытала свою новейшую систему торпедного вооружения в акватории Японского моря (Восточного моря). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В сообщении подчеркивается, что данная система вооружения призвана вывести боевой потенциал военно-морских сил КНДР под водой и на поверхности на новый уровень.
Высокая скорость и боевая эффективность: как прошли испытания?
Согласно официальным данным, распространенным ЦТАК, 9 ноября в ходе испытательных стрельб было протестировано подводное оружие нового поколения, совместно разработанное оборонными научно-исследовательскими институтами страны всех уровней. Полигонные испытания полностью подтвердили боевую эффективность, маневренность и точность поражения целей новой высокоскоростной торпедной системы.
Военные наблюдатели отмечают, что в последние годы Пхеньян активно развивает подводные дроны и высокоскоростные торпеды. Это может создать новые стратегические проблемы для военно-морских сил США и их союзников в регионе.
Показатель / Аспект
Официальные данные
Дата проведения испытаний
9 ноября
Испытательный полигон
Акватория Японского моря (Восточного моря)
Тип оружия
Новейшая высокоскоростная торпедная система
Разработчик
Оборонные НИИ КНДР всех уровней
Срок принятия на вооружение
С начала 2027 года
Структура-пользователь
Военно-морские силы (ВМС) КНДР
«По результатам испытаний были подтверждены все технические параметры, и новая скоростная система с начала 2027 года будет официально принята на боевое дежурство в составе Военно-морских сил КНДР».
— ЦТАК, официальное информационное агентство КНДР.
План на 2027 год и баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Полномасштабная поставка этой системы на флот с 2027 года демонстрирует масштаб военно-морских планов Пхеньяна на ближайшие годы. В условиях усиления трехстороннего военного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией в регионе, Северная Корея делает упор на укрепление морских границ и создание подводных барьеров. Эксперты полагают, что Сеул и Токио расценят эти испытания как новую угрозу региональной безопасности.
Как вы считаете, сможет ли активное развитие КНДР подводного и торпедного вооружения изменить баланс сил в регионе? Выскажите свое мнение в комментариях.
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