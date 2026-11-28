Ким Чен Ын встретился на сцене с российской певицей
Северная Корея лидер Ким Чен Ын неожиданно поднялся на сцену во время концерта с участием российских артистов в Пхеньяне. Он пожал руку народной артистке России Ларисе Долиной и лично поблагодарил артистов за концертную программу.
26 ноября в столице Северной Кореи Пхеньяне была организована большая концертная программа с участием российских артистов. В ней также приняла участие народная артистка России, известная певица Лариса Долина. Об этом сообщило посольство России в Северной Корее.
На видеокадрах, опубликованных после концерта, видно, как Ким Чен Ын поднялся на сцену. Лидер Северной Кореи пожал руку Ларисе Долиной на сцене, а также сфотографировался в кругу других артистов.
Согласно информации, распространенной посольством, Ким Чен Ын лично поблагодарил московских артистов, участвовавших в концерте, организованном по случаю завершения первого дня заседания межправительственной комиссии между Россией и Северной Кореей. Он выразил признательность за их выступления и концертную программу.
Для справки: 25–27 ноября в городе Пхеньян состоялось 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей. На нем обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами, реализации совместных проектов и укрепления связей в различных сферах.
Министр природных ресурсов России и сопредседатель межправительственной комиссии Александр Козлов по итогам переговоров подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются быстрыми темпами.
Как отметил министр, проекты, определенные на основе ранее достигнутых лидерами двух стран договоренностей, поэтапно претворяются в жизнь. В их число входят такие инициативы, как строительство моста через реку Туманная, запуск прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном, а также дальнейшее развитие сотрудничества в сферах культуры и образования.
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