Северная Корея лидер Ким Чен Ын неожиданно поднялся на сцену во время концерта с участием российских артистов в Пхеньяне. Он пожал руку народной артистке России Ларисе Долиной и лично поблагодарил артистов за концертную программу.

26 ноября в столице Северной Кореи Пхеньяне была организована большая концертная программа с участием российских артистов. В ней также приняла участие народная артистка России, известная певица Лариса Долина. Об этом сообщило посольство России в Северной Корее.

На видеокадрах, опубликованных после концерта, видно, как Ким Чен Ын поднялся на сцену. Лидер Северной Кореи пожал руку Ларисе Долиной на сцене, а также сфотографировался в кругу других артистов.