«Утопавшая» в золоте невеста тоже арестована в ходе следствия

В расследовании дела в отношении пары, привлекшей внимание общественности своей роскошной свадьбой в турецкой провинции Ван, произошел новый поворот. Происхождение золота, ювелирных изделий, иностранной валюты и турецких лир, подаренных на свадьбе, проверяется.

После свадьбы муж — Мехмет Фатих Танчалан был задержан. Теперь стало известно, что арестована и его супруга Чаглы О.

Согласно информации, свадьба пары, состоявшаяся 6 сентября в свадебном салоне «Парла Делукс» в районе Тушба провинции Ван, привлекла внимание следователей. Сообщалось, что общая стоимость украшений на свадьбе составила 44 миллиона турецких лир.

Отмечается, что на Чаглы О. во время свадьбы были крупные золотые бусы, множество браслетов на руках, большие серьги и украшения, похожие на золотую корону. Кроме того, паре были преподнесены крупные суммы в иностранной валюте и турецких лирах.

Правоохранительные органы запросили экспертизу Совета по расследованию финансовых преступлений (МАСАК) для определения происхождения золота и других ценностей на свадьбе.

Прокуратура Вана возбудила в отношении Танчалана уголовное дело по ряду статей на основании материалов, распространившихся в интернете. Он был арестован по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время изучаются обстоятельства ареста Чаглы О. Видео со свадьбы, одежда пары и дорогие украшения также включены в сферу проверки.