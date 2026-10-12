В Турции две сестры взяли напиток в закрытом магазине и оставили деньги под дверью (видео)

·119·Мир
В Турции две сестры взяли напиток в закрытом магазине и оставили деньги под дверью (видео)

В районе Османгази турецкого города Бурса две сестры взяли напиток перед закрытым магазином и бросили деньги за него внутрь под дверь. Честный поступок детей попал на камеру видеонаблюдения и завоевал популярность в социальных сетях.

Как сообщает Анадолу Аджансı, инцидент произошел 8 октября в квартале Интизам города Бурса. 57-летний владелец магазина Мустафа Таргай, занимающийся торговлей уже около 30 лет, запер лавку, чтобы уйти на намаз.

В этот момент две сестры, пришедшие за напитками, увидели, что магазин закрыт. Они взяли напитки, выставленные на улице, показали деньги на камеру видеонаблюдения и бросили их внутрь под дверь.

Хозяин магазина узнал о поступке детей, проверив записи с камер по совету соседа. Он признался, что происшествие его очень тронуло.

Позже Мустафа Таргай пригласил сестер вместе с отцом в магазин и вручил им различные подарки. Он выразил радость по поводу того, что дети растут честными и совестливыми.

Кадры происшествия разошлись в соцсетях и привлекли внимание многих людей.

БурсаМустафа ТаргайСестрыКвартал Интизам
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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