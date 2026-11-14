В Японии салатные листья с портретом актера стали хитом среди покупателей

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В Японии салатные листья с портретом актера стали хитом среди покупателей
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Японии выпустили в продажу листья салата в упаковках с портретом актера Тацуи Фудзивара с целью сокращения пищевых отходов.
  • Компания Ajinomoto и кооператив производителей овощей запустили этот креативный проект для решения проблемы быстрого увядания и выброса продукции в летний сезон.
  • Десять тысяч кочнов салата с изображением актера вызвали большой интерес у покупателей и были распроданы за короткое время.

В японских супермаркетах внимание покупателей привлекают салатные листья, упакованные в прозрачную пленку с портретом известного актера Тацуи Фудзивары. Этот необычный продукт не только быстро раскупается с прилавков, но и вызвал широкие обсуждения в социальных сетях.

Обычно человек, приходящий в супермаркет за продуктами, не ожидает встретить среди овощей серьезное лицо знаменитого актера. Однако для покупателей в токийских супермаркетах сегодня такая картина становится привычной. Речь идет о кочанах салата, которые продаются в упаковках с изображением известного японского актера Тацуи Фудзивары.

В последние дни кочаны салата, завернутые в прозрачную пленку с лицом актера, стремительно раскупаются в супермаркетах Токио. Необычный вид продукта вызвал большой интерес в социальных сетях, а его фотографии широко распространились среди пользователей. Хотя это одна из тех неожиданных маркетинговых идей, характерных для Японии, в ее основе лежит не просто реклама, а стремление решить важную экологическую проблему.

Как выяснилось, салатные листья являются одним из основных продуктов, широко потребляемых в японской кухне. Однако, согласно статистическим данным, более 60 процентов японцев выбрасывают этот овощ в отходы в летний сезон. Основная причина заключается в том, что летом урожай салата обилен, а из-за высокой температуры он быстрее вянет. В результате, несмотря на достаточное количество продукта на рынке, большая его часть выбрасывается, так и не будучи употребленной в пищу.

Именно для поиска решения этой проблемы и сокращения пищевых отходов одна из крупнейших продовольственных компаний Японии — Аджиномото — наладила сотрудничество с кооперативом овощеводов. В рамках проекта они обратились к известному актеру Тацуе Фудзиваре с просьбой дать согласие на размещение его портрета на упаковке данного продукта.

Набор капусты с изображением лица человека на фоне Ajinomoto.

Актер также отреагировал на предложение с юмором, написав об этом на своей странице в социальной сети Кс:

«Ко мне обратились со словами: “Салатные листья переживают кризис, не могли бы вы временно одолжить нам свое лицо?”. Я ответил: “Конечно”. В итоге я стал участником проекта, где мое лицо действительно работает. Но почему именно я? Буду ждать вас в отделе овощей», — пошутил Фудзивара.

Поначалу было неизвестно, какой результат даст эта инициатива. Однако, как только фотографии салатных листьев в упаковках с лицом актера распространились в интернете, стали ясны и цель проекта, и маркетинговый эффект. Неожиданная реклама мгновенно повысила интерес покупателей. Салатные листья, которые раньше могли остаться нераспроданными и отправиться в мусор, теперь стали быстро раскупаться с прилавков супермаркетов.

В текущем месяце в продажу поступило ограниченное количество салатных листьев в упаковках с портретом Тацуи Фудзивары — всего 10 тысяч штук. Их быстрая популярность среди покупателей доказала успех этой идеи.

Интересно, что обычные салатные листья с портретом знаменитого актера не только привлекли внимание людей, но и обратили внимание общественности на такую серьезную проблему, как пищевые отходы. Если такой креативный подход поможет сократить количество выбрасываемых овощей, то в ближайшем будущем в японских супермаркетах можно будет встретить еще больше продуктов с портретом Тацуи Фудзивары.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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