Сборная Катара объявила окончательный состав на чемпионат мира

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Сборная Катара объявила окончательный состав на чемпионат мира
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Сборная Катара, одна из сильнейших и титулованных команд Азии, завершила подготовку к предстоящему чемпионату мира 2026 года. Через свои официальные страницы в социальных сетях катарцы представили общественности окончательный состав, который будет защищать честь страны на этом престижном турнире.

Главный тренер включил в заявку самых опытных и находящихся в лучшей спортивной форме звезд. В список вошли лидеры внутреннего чемпионата, а также легионеры, выступающие за рубежом. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком катарских игроков, которые выйдут на поле на мундиале.

Официальный состав сборной Катара:

Вратари:

  • Salah Zakaria (Al-Duhail)

  • Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)

  • Mahmud Abunada (Al-Rayyan)

Защитники:

  • Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

  • Pedro Miguel (Al-Sadd)

  • Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

  • Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

  • Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa)

  • Issa Laye (Al-Arabi)

  • Lucas Mendes (Al-Wakrah)

  • Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, Испания)

Полузащитники:

  • Ahmed Fathi (Al-Arabi)

  • Jassem Gaber (Al-Rayyan)

  • Assim Madibo (Al-Wakrah)

  • Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

  • Karim Boudiaf (Al-Duhail)

  • Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)

Нападающие:

  • Almoez Ali (Al-Duhail)

  • Akram Afif (Al-Sadd)

  • Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)

  • Edmilson Junior (Al-Duhail)

  • Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)

  • Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)

  • Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

  • Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

  • Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)

Какие испытания ждут катарцев в группе?

Стоит отметить, что сборная Катара попала в довольно серьезную и интересную группу на предстоящем чемпионате мира.

Согласно результатам жеребьевки, они в группе «B» будут вести борьбу. Соперниками чемпионов Азии станут сборные Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины.

Ожидается, что борьба в группе будет крайне напряженной. Желаем сборной Катара красивой игры и удачи на чемпионате мира!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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