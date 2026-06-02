Сборная Катара объявила окончательный состав на чемпионат мира

Сборная Катара, одна из сильнейших и титулованных команд Азии, завершила подготовку к предстоящему чемпионату мира 2026 года. Через свои официальные страницы в социальных сетях катарцы представили общественности окончательный состав, который будет защищать честь страны на этом престижном турнире.

Главный тренер включил в заявку самых опытных и находящихся в лучшей спортивной форме звезд. В список вошли лидеры внутреннего чемпионата, а также легионеры, выступающие за рубежом. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком катарских игроков, которые выйдут на поле на мундиале.

Официальный состав сборной Катара:

Вратари:

Salah Zakaria (Al-Duhail)

Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)

Mahmud Abunada (Al-Rayyan)

Защитники:

Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

Pedro Miguel (Al-Sadd)

Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa)

Issa Laye (Al-Arabi)

Lucas Mendes (Al-Wakrah)

Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, Испания)

Полузащитники:

Ahmed Fathi (Al-Arabi)

Jassem Gaber (Al-Rayyan)

Assim Madibo (Al-Wakrah)

Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

Karim Boudiaf (Al-Duhail)

Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)

Нападающие:

Almoez Ali (Al-Duhail)

Akram Afif (Al-Sadd)

Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)

Edmilson Junior (Al-Duhail)

Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)

Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)

Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)

Какие испытания ждут катарцев в группе?

Стоит отметить, что сборная Катара попала в довольно серьезную и интересную группу на предстоящем чемпионате мира.

Согласно результатам жеребьевки, они в группе «B» будут вести борьбу. Соперниками чемпионов Азии станут сборные Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины.

Ожидается, что борьба в группе будет крайне напряженной. Желаем сборной Катара красивой игры и удачи на чемпионате мира!