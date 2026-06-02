Сборная Катара объявила окончательный состав на чемпионат мира
Сборная Катара, одна из сильнейших и титулованных команд Азии, завершила подготовку к предстоящему чемпионату мира 2026 года. Через свои официальные страницы в социальных сетях катарцы представили общественности окончательный состав, который будет защищать честь страны на этом престижном турнире.
Главный тренер включил в заявку самых опытных и находящихся в лучшей спортивной форме звезд. В список вошли лидеры внутреннего чемпионата, а также легионеры, выступающие за рубежом. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком катарских игроков, которые выйдут на поле на мундиале.
Официальный состав сборной Катара:
Вратари:
Salah Zakaria (Al-Duhail)
Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)
Mahmud Abunada (Al-Rayyan)
Защитники:
Boualem Khoukhi (Al-Sadd)
Pedro Miguel (Al-Sadd)
Sultan Al-Brake (Al-Duhail)
Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)
Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa)
Issa Laye (Al-Arabi)
Lucas Mendes (Al-Wakrah)
Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, Испания)
Полузащитники:
Ahmed Fathi (Al-Arabi)
Jassem Gaber (Al-Rayyan)
Assim Madibo (Al-Wakrah)
Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)
Karim Boudiaf (Al-Duhail)
Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)
Нападающие:
Almoez Ali (Al-Duhail)
Akram Afif (Al-Sadd)
Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)
Edmilson Junior (Al-Duhail)
Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)
Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)
Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)
Mohammed Muntari (Al-Gharafa)
Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)
Какие испытания ждут катарцев в группе?
Стоит отметить, что сборная Катара попала в довольно серьезную и интересную группу на предстоящем чемпионате мира.
Согласно результатам жеребьевки, они в группе «B» будут вести борьбу. Соперниками чемпионов Азии станут сборные Канады, Швейцарии и Боснии и Герцеговины.
Ожидается, что борьба в группе будет крайне напряженной. Желаем сборной Катара красивой игры и удачи на чемпионате мира!
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