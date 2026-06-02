В Андижане 19-летний парень пытался спрыгнуть с моста

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 2 июня на мосту, расположенном над проспектом Навои на территории махалли Ишчилар.

М.М. 2007 года рождения из-за семейных разногласий находился в подавленном состоянии и угрожал спрыгнуть с моста.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники экстренных служб, которые обеспечили безопасность молодого человека и предотвратили трагедию.

В настоящее время по данному факту проводится соответствующая проверка.