Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Узбекистана

Самый престижный и непредсказуемый внутренний турнир нашей страны — Кубок Узбекистана — входит в свою самую захватывающую и напряженную фазу. 27 мая этого года официально завершились последние матчи группового этапа. По итогам упорной борьбы стали известны имена 16 сильнейших футбольных клубов, которые продолжат борьбу за главный трофей в 1/8 финала.

Теперь миллионы футбольных болельщиков задаются одним вопросом: кто с кем встретится в плей-офф? Сегодня на этот вопрос будет дан окончательный ответ!

Прямая трансляция: когда и где пройдет жеребьевка?

Сегодня, 2 июня в 19:00 состоится официальная церемония жеребьевки для клубов, вышедших в стадию плей-офф Кубка Узбекистана.

Организаторы турнира обеспечат полную прозрачность этого захватывающего процесса для футбольных фанатов. Церемония жеребьевки будет транслироваться в прямом эфире (онлайн) на всех официальных страницах и медиа-платформах Профессиональной футбольной лиги Узбекистана (O‘zPFL).

Регламент 1/8 финала: что нужно знать болельщикам?

Согласно регламенту турнира, в первом раунде плей-офф установлен особый порядок распределения преимуществ. Напоминаем о следующих важных правилах:

Преимущество домашнего поля: Клубы, занявшие 1-е место (лидеры) в своих группах на групповом этапе Кубка Узбекистана, получат право провести матч 1/8 финала на своем поле, перед своими болельщиками.

Испытание на выезде: Клубы, занявшие 2-е место по итогам группового этапа, будут вынуждены провести матч плей-офф, состоящий из одной игры, на поле соперника (в гостях).

Исключение: При проведении жеребьевки гарантируется, что две команды из одной группы не встретятся друг с другом в 1/8 финала.

На этой стадии, где проигравший покидает турнир, каждый матч станет настоящим финалом. Желаем всем нашим любимым командам удачи в жеребьевке и красивых побед в предстоящих напряженных матчах!