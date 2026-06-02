Сергелийский авторынок обретает совершенно новый облик

·114·Общество
Сергелийский авторынок обретает совершенно новый облик
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На территории Сергелийского авторынка, одного из самых оживленных мест нашей столицы, полным ходом идут масштабные работы по ремонту, благоустройству и приведению инфраструктуры в соответствие с современными требованиями. В последнее время в социальных сетях распространялись различные тревожные слухи о закрытии или переносе этого популярного рынка. Хокимият города Ташкента официально опроверг эти домыслы, заявив, что рынок продолжает работать в обычном режиме, а сообщения о его ликвидации абсолютно не соответствуют действительности.

Итак, какие удобства ждут покупателей и продавцов в ближайшее время? Представляем основные обновления, проводимые на рынке:

Дороги станут ровнее, а пробки уменьшатся

Одной из главных проблем для посетителей рынка было состояние дорог. На данный момент на площади 26 500 квадратных метров уже уложено качественное новое асфальтовое покрытие. И это еще не все — запланированы работы по модернизации и асфальтированию еще 16 200 квадратных метров, которые будут завершены в ближайшие дни.

Торговые ряды и магазины будут приведены к единому стандарту

Устаревшие крыши магазинов и витрин, где продаются автозапчасти, заменяются на современные и прочные материалы. Были убраны беспорядочно установленные рекламные баннеры и объявления, портившие облик рынка. Разрозненные контейнеры, в которых продаются б/у детали и запчасти, будут упорядочены и перепроектированы на основе единого современного стандарта.

Исключение человеческого фактора: полная автоматизация

Одно из главных новшеств — внедрение современных цифровых технологий для обеспечения прозрачности и чистоты финансовых расчетов на рынке. На въездах и выездах будут установлены автоматизированные системы оплаты, полностью исключающие недопонимания и человеческий фактор. Это послужит предотвращению лишних очередей и незаконных платежей.

В заключение: Основная цель проводимой глобальной реконструкции — создание культурной, упорядоченной и безопасной торговой среды на Сергелийском авторынке. Эти изменения облегчат работу предпринимателей и обеспечат высокий уровень комфорта для наших соотечественников и гостей. Наш рынок продолжает обновляться!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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