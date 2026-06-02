Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»

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Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
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Сегодня в Чарваке был замечен знаменитый португальский футболист, бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани. Появление футболиста на курорте вызвало большой интерес среди отдыхающих.

Самое интересное, что Нани не только отдыхал, но и поиграл в мяч с детьми на пляже. Этот искренний момент был снят очевидцами на видео и быстро распространился в социальных сетях.

Многие говорят, что поначалу не поверили своим глазам, узнав знаменитого футболиста. Сейчас активно обсуждается то, как Луиш Нани играл в футбол с детьми в Чарваке.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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