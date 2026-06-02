Российской авиации потребуется 500 новых самолетов в ближайшие 10 лет

Российским авиакомпаниям в ближайшие 10–12 лет потребуется около 500 новых пассажирских самолетов. Такой прогноз озвучил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. По его словам, расчеты основаны на прогнозах перевозчиков и поэтапном выводе из эксплуатации иностранных воздушных судов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает Ixbt.com.

Глава ОАК подчеркнул, что российская авиационная промышленность способна обеспечить поставки такого объема. Контракты на первую партию лайнеров гражданской авиации уже подписаны, и они находятся в процессе производства. По последующим заказам основные параметры сотрудничества с авиакомпаниями согласованы, и теперь ожидается закрепление этих договоренностей официальными контрактами.

В обновлении авиапарка ключевая роль отводится новым отечественным самолетам. В настоящее время продолжаются сертификационные испытания моделей MS-21 и SJ-100. В ближайшей перспективе планируется получение сертификата на региональный самолет Il-114-300. Кроме того, соответствующие разрешения получила модернизированная модель Tu-214, оснащенная полностью импортозамещенным оборудованием.

Бадеха отметил, что при успешном завершении текущей инвестиционной программы производство 500 самолетов станет реальной задачей. Россия остается одной из немногих стран в мире, обладающих полным циклом создания авиационной техники — от проектирования до производства комплектующих и готовых воздушных судов.