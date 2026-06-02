Российской авиации потребуется 500 новых самолетов в ближайшие 10 лет

·68·Технологии
Российской авиации потребуется 500 новых самолетов в ближайшие 10 лет
Аудиоверсия

Российским авиакомпаниям в ближайшие 10–12 лет потребуется около 500 новых пассажирских самолетов. Такой прогноз озвучил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. По его словам, расчеты основаны на прогнозах перевозчиков и поэтапном выводе из эксплуатации иностранных воздушных судов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает Ixbt.com.

Глава ОАК подчеркнул, что российская авиационная промышленность способна обеспечить поставки такого объема. Контракты на первую партию лайнеров гражданской авиации уже подписаны, и они находятся в процессе производства. По последующим заказам основные параметры сотрудничества с авиакомпаниями согласованы, и теперь ожидается закрепление этих договоренностей официальными контрактами.

В обновлении авиапарка ключевая роль отводится новым отечественным самолетам. В настоящее время продолжаются сертификационные испытания моделей MS-21 и SJ-100. В ближайшей перспективе планируется получение сертификата на региональный самолет Il-114-300. Кроме того, соответствующие разрешения получила модернизированная модель Tu-214, оснащенная полностью импортозамещенным оборудованием.

Бадеха отметил, что при успешном завершении текущей инвестиционной программы производство 500 самолетов станет реальной задачей. Россия остается одной из немногих стран в мире, обладающих полным циклом создания авиационной техники — от проектирования до производства комплектующих и готовых воздушных судов.

АвиацияРоссияMS-21ТехнологииСамолеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram