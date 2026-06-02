В многоэтажном доме в городе Навои произошел крупный пожар

В городе Навои произошел крупный пожар в многоэтажном доме. Инцидент случился 2 июня в 04:19 утра в жилом здании на улице Алишера Навои.

Сразу после поступления сообщения о пожаре в областное Управление по чрезвычайным ситуациям были приняты оперативные меры. 7 спасательных расчетов и 2 автолестницы прибыли на место происшествия всего за 4 минуты.

По предварительным данным, огонь распространился на несколько квартир на 9-м этаже, повредив в общей сложности 8 квартир. На площади около 300 квадратных метров сгорели крыша, потолочные перекрытия и внутренние помещения.

Работы по полной ликвидации пожара заняли более часа. Ответственные службы провели мероприятия по охлаждению места происшествия и обеспечению безопасности.

К счастью, на данный момент официальной информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Ведется расследование.