В Узбекистане найден ребенок, перенесший операцию на черепе 4000 лет назад

В ходе раскопок на древнем городище Джаркутан в Сурхандарьинской области была обнаружена уникальная археологическая находка. Итальянские и узбекские ученые обнаружили следы хирургического вмешательства на черепе ребенка, жившего около 4000 лет назад.

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел Италии, в могиле были найдены останки двух детей. На черепе одного из них зафиксированы следы трепанации — древней хирургической операции, связанной с проделыванием специального отверстия в кости.

По мнению специалистов, это может быть самый древний задокументированный случай трепанации на территории Центральной Азии. Находка была изучена итало-узбекской археологической экспедицией под руководством профессора Университета Саленто Энрико Аскалоне и профессора Термезского государственного университета Алишера Шайдуллаева.

Установлено, что в могиле были похоронены двое детей в возрасте примерно трех и пяти лет. Ученые отмечают, что возраст захоронения составляет около 4000 лет.

Исследователи пока не могут точно сказать, с какой целью проводилась эта операция. Она могла быть выполнена в лечебных, обезболивающих или ритуальных целях. Ожидается, что дальнейшие научные исследования прольют свет на эту тайну.