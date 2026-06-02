Yandex запустил бесплатный курс по кибербезопасности в эпоху искусственного интеллекта

·54·Технологии
Yandex запустил бесплатный курс по кибербезопасности в эпоху искусственного интеллекта
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Образовательная платформа Yandex Практикум запустила новый бесплатный курс, посвященный защите от мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта. Программа открыта для всех желающих и предназначена для тех, кто хочет научиться выявлять цифровые угрозы, в частности дипфейки (дипфаке). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках курса подробно рассказывается о том, как преступники используют генеративные нейросети для создания поддельных видео, изображений и аудиозаписей с целью обмана людей. Также особое внимание уделяется практическим методам защиты: от правильной настройки личных аккаунтов до использования корпоративных АИ-систем для отражения кибератак.

В учебной программе также говорится о технологиях, помогающих блокировать спам, выявлять фишинговые сайты и отслеживать подозрительную активность. Курс состоит из четырех модулей, на изучение каждого из которых уходит около часа. В программу включены видеоуроки с участием директора по информационной безопасности компании Александра Каледы.

На платформе Yandex Практикум также доступны АИ-помощники, которые объясняют сложные термины и готовят краткое содержание уроков. По окончании обучения участники проходят тест для проверки знаний и получают специальный чек-лист по цифровой безопасности. Уроки также представлены на платформе Промптуб.

YandexИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьDeepfakeОбразование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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