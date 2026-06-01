Необычный «келин салом» в Узбекистане: невеста поклонилась изображению Месси (видео)

·1.7K·Общество
Необычный «келин салом» в Узбекистане: невеста поклонилась изображению Месси (видео)
Аудиоверсия

На одной из свадебных церемоний в Узбекистане произошел необычный случай. По просьбе свекра невеста совершила «келин салом» (традиционный поклон) перед изображением известного футболиста Лионеля Месси.

Как выяснилось, отец жениха является ярым фанатом футбольного клуба «Барселона». Он украсил свой дом флагами клуба, а на стене рядом со своим портретом повесил изображение Лионеля Месси в полный рост.

В связи с этим невеста во время церемонии, приняв во внимание просьбу свекра, выразила почтение не только членам семьи, но и изображению Месси. Этот момент стал неожиданным и забавным эпизодом для гостей свадьбы.

Процесс был заснят на видео и быстро распространился в социальных сетях. Пользователи по-разному оценили ситуацию: одни восприняли это как забавную и оригинальную традицию, другие активно делятся своими комментариями.

В любом случае, это событие привлекло внимание многих своей необычностью и вызвало широкие обсуждения в социальных сетях.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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