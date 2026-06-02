Объявлены курсы валют на 3 июня

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 14,39 UZS и составил 11 934,64 UZS.

• Евро подешевел на 25,12 UZS и составил 13 896,69 UZS.

• Российский рубль подешевел на 2,14 UZS и составил 164,14 UZS.

• Фунт стерлингов подешевел на 6,24 UZS и составил 16 077,15 UZS.

• Японская иена подешевела на 0,23 UZS и составила 74,71 UZS.

• Швейцарский франк подешевел на 55,16 UZS и составил 15 185,95 UZS.

• Китайский юань подешевел на 1,66 UZS и составил 1 764,59 UZS.