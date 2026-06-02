В Самаркандской области 8 человек на электромопеде упали в канал

·105·Общество
В Самаркандской области 8 человек на электромопеде упали в канал
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В Пахтачийском районе Самаркандской области в результате падения электромопеда в канал погибли 4 человека. Инцидент произошел 31 мая около 20:25 в канале «Нарпай», протекающем по территории СГМ «Украч».

Сообщается, что водитель грузового электромопеда не справился с управлением. В результате 8 человек, находившихся в транспортном средстве, упали в канал.

До прибытия спасателей МЧС 4 человека были спасены местными жителями. Остальные 4 человека были извлечены из канала погибшими в ходе поисковых работ.

По предварительным данным, гражданин 1984 года рождения вез на электромопеде свою супругу и 6 несовершеннолетних детей.

В настоящее время сотрудники прокуратуры, ОВД и УЧС Пахтачийского района устанавливают причины происшествия.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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