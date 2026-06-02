В Андижане через налоговое приложение похитили 35,1 млрд сумов кэшбэка

·108·Общество
В Андижане через налоговое приложение похитили 35,1 млрд сумов кэшбэка
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В Андижанской области раскрыто крупное финансовое мошенничество и хищение государственных средств. Группа лиц использовала систему кэшбэка в мобильном приложении «Soliq» для присвоения 35,1 млрд сумов. Об этом сообщает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Как работала хитроумная «схема»?

В ходе доследственной проверки, проведенной сотрудниками Андижанского областного управления Департамента, были выявлены махинации преступной группы. Выяснилось, что 6 граждан и их сообщники вступили в сговор для ведения фиктивной предпринимательской деятельности. Они создали несколько ООО на имена граждан О.К. (3 фирмы), Н.Ю. (5 фирм) и Р.Х. (1 фирма).

Самое интересное, что между этими фирмами фактически не было никаких сделок. Тем не менее, в марте-апреле 2026 года они оформили фиктивные электронные счета-фактуры на поставку товаров на общую сумму 1,1 трлн сумов. Затем они выдали чеки, якобы подтверждающие продажу этих товаров гражданам. В результате они присвоили 35,1 млрд сумов из государственного бюджета, выплаченных в качестве кэшбэка через аккаунты 100 458 граждан в приложении «Soliq».

Халатность налоговиков и законное наказание

В этом деле виновны не только мошенники, но и ответственные лица, проявившие халатность. Отмечается, что сотрудники налогового управления Андижанской области, зная о подозрительных фактурах на 1,1 трлн сумов, не приняли мер по аннулированию свидетельств НДС этих предприятий и не сообщили о подозрительных операциях в Департамент.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса:

  • Статья 167 (Хищение путем присвоения или растраты);

  • Статья 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями);

  • Статья 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

В заключение: Все собранные материалы направлены в органы прокуратуры. Лица, посягнувшие на государственный бюджет и народные средства, ответят перед законом. Следствие продолжается.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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