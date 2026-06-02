Челси объявил своего защитника неприкосновенным

Клуб «Челси» отклонил несколько официальных предложений по своему молодому талантливому защитнику Джошу Ачемпонгу. Руководство «Стэмфорд Бридж» присвоило 20-летнему воспитаннику академии особый статус, считая его крайне важным игроком для будущего команды. Несмотря на интерес ряда клубов Английской Премьер-лиги, лондонский клуб не намерен его продавать. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным BBC, Ачемпонг получил в клубной иерархии такой же статус неприкосновенности, как и такие звезды, как Коул Палмер и Мойсес Кайседо. Руководство клуба заблокировало любые переговоры по трансферу молодого защитника. Это решение свидетельствует о том, что потенциал игрока оценивается очень высоко.

В прошлом сезоне Ачемпонг провел 17 матчей в Английской Премьер-лиге, сыграв в общей сложности 663 минуты и сумев забить один гол. Несмотря на то, что команда завершила сезон на 10-м месте, отстав от чемпиона «Арсенала» на 33 очка, игра защитника была положительно оценена специалистами.

Теперь развитие футболиста будет проходить под контролем нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо. Контракт Ачемпонга с клубом рассчитан до июня 2029 года. В настоящее время такие команды, как «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас», внимательно следят за его ситуацией.

Ожидается, что Хаби Алонсо включит Ачемпонга в планы предсезонной подготовки, чтобы отбить интерес претендентов до закрытия летнего трансферного окна и заняться перестройкой команды. Руководство клуба видит в молодом защитнике одно из ключевых звеньев долгосрочного проекта.