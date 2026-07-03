Человечность в Ташкентском метро поразила американского туриста
Гостеприимство и человеческие ценности Узбекистана вновь удивили иностранных туристов. На этот раз простой, но трогательный случай, произошедший в Ташкентском метро, оставил незабываемое впечатление у американского туриста и его семьи.
Как стало известно, в одном из вагонов метро один из молодых людей заметил, что мать американского туриста стоит, и без колебаний уступил ей свое место. Этот искренний поступок привлек внимание иностранного гостя и вызвал теплые чувства.
Поделившись этой историей на своей странице в социальных сетях, турист высоко оценил культуру вежливости и уважения в Узбекистане.
"Эта страна каждый раз меня удивляет. Когда мы с моей американской семьей ехали в Ташкентском метро, один добрый человек увидел, что моя мама стоит, и уступил ей место. В наше время в США такое встречается очень редко. Было очень приятно стать свидетелем такой сцены", — написал он.
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