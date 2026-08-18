Сразу после начала продаж Honor Робот Фоне все запасы закончились

Инновационная модель Honor Робот Фоне, вышедшая на рынок Китая, была раскуплена покупателями с рекордной скоростью. По данным иксбт.ком, первая партия устройства полностью закончилась в интернет-магазинах сразу после презентации, а спрос значительно превысил предложение. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Производитель установил стартовую цену этого уникального гаджета на уровне 10 000 юаней. Как ранее отметил глава Honor Ли Цзян, главной целью создания этого смартфона было привлечь внимание к бренду и продемонстрировать передовые технологические возможности.

Поэтому компания решила не завышать цену искусственно. По словам руководителя, с учётом всех расходов и вложенных инвестиций удержать стоимость на уровне 10 000 юаней было крайне сложной задачей для компании.

Технические возможности и ключевые характеристики

Новый флагман оснащён качественным плоским ЛТПО-дисплеем диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2640 × 1216 пикселей. Смартфон работает на базе высокопроизводительного процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5.

Для обеспечения автономной работы устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 7060 мА•ч. Также поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 120 В, позволяющая полностью восстановить заряд батареи за короткое время.

Уникальная конструкция камеры

Главная особенность модели Honor Робот Фоне — механический карданный подвес камеры, изготовленный из титанового сплава аэрокосмического класса. По данным Honor, эту систему удалось сделать на 65 процентов компактнее по сравнению с традиционными аналогичными конструкциями.

Специальный двигатель способен вращать камеру со скоростью до 360 градусов в секунду. Благодаря этому камера быстро меняет положение, автоматически отслеживает движущиеся объекты и выполняет сложные динамические манёвры.