Сразу после начала продаж Honor Робот Фоне все запасы закончились

·28·Технологии
Сразу после начала продаж Honor Робот Фоне все запасы закончились

Инновационная модель Honor Робот Фоне, вышедшая на рынок Китая, была раскуплена покупателями с рекордной скоростью. По данным иксбт.ком, первая партия устройства полностью закончилась в интернет-магазинах сразу после презентации, а спрос значительно превысил предложение. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Производитель установил стартовую цену этого уникального гаджета на уровне 10 000 юаней. Как ранее отметил глава Honor Ли Цзян, главной целью создания этого смартфона было привлечь внимание к бренду и продемонстрировать передовые технологические возможности.

Поэтому компания решила не завышать цену искусственно. По словам руководителя, с учётом всех расходов и вложенных инвестиций удержать стоимость на уровне 10 000 юаней было крайне сложной задачей для компании.

Технические возможности и ключевые характеристики

Новый флагман оснащён качественным плоским ЛТПО-дисплеем диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2640 × 1216 пикселей. Смартфон работает на базе высокопроизводительного процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5.

Для обеспечения автономной работы устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 7060 мА•ч. Также поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 120 В, позволяющая полностью восстановить заряд батареи за короткое время.

Уникальная конструкция камеры

Главная особенность модели Honor Робот Фоне — механический карданный подвес камеры, изготовленный из титанового сплава аэрокосмического класса. По данным Honor, эту систему удалось сделать на 65 процентов компактнее по сравнению с традиционными аналогичными конструкциями.

Специальный двигатель способен вращать камеру со скоростью до 360 градусов в секунду. Благодаря этому камера быстро меняет положение, автоматически отслеживает движущиеся объекты и выполняет сложные динамические манёвры.

HonorRobot PhoneКитайский РынокСмартфоныТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Google полностью перенесёт производство смартфонов из КитаяGoogle полностью перенесёт производство смартфонов из КитаяСегодня, 11:54Владельцы OnePlus 12 жалуются на выход смартфонов из строяВладельцы OnePlus 12 жалуются на выход смартфонов из строяСегодня, 06:27Перовскитовые панели превзошли кремний в солнечной энергетикеПеровскитовые панели превзошли кремний в солнечной энергетикеСегодня, 03:52Samsung Galaxy З Фолд8 признали неремонтопригоднымSamsung Galaxy З Фолд8 признали неремонтопригоднымСегодня, 02:23США запускают новый сервис для решения проблем в космосеСША запускают новый сервис для решения проблем в космосеСегодня, 01:57Пользователей Apple предупредили об опасном шпионском ПОПользователей Apple предупредили об опасном шпионском ПОСегодня, 01:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи