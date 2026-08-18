Ритик Рошан опроверг сообщения о расставании: теперь он готовится к свадьбе с Сабой

·45·Культура
Ритик Рошан опроверг сообщения о расставании: теперь он готовится к свадьбе с Сабой

Сообщения о том, что отношения звезды индийского кино Ритика Рошана с его возлюбленной Сабой подошли к концу, были опровергнуты самим актёром. Напротив, 52-летний актёр сообщил, что планирует жениться на ней.

В последние дни распространялись различные сообщения о том, что Ритик и Саба расстались.

Однако актёр опроверг эти слухи и заявил, что их отношения продолжаются.

Что ещё интереснее, Ритик также сообщил, что задумывается о свадьбе с Сабой. По словам актёра, точная дата свадьбы пока не определена. Также распространяются сообщения о том, что на это решение его вдохновил 60-летний коллега Амир Хан.

Когда состоится свадьба Ритика и Сабы, пока неизвестно.

Помимо личной жизни актёра, внимание также приковано к его творческим планам. В настоящее время Ритик Рошан ведёт переговоры о съёмках в одном из голливудских фильмов.

Ритик РошанСабаАмир ХанГолливуд
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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