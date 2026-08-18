Неожиданный концерт в поезде «Афросиёб»: Муниса Ризаева удивила пассажиров! (видео)

Обычная поездка на скоростном поезде «Афросиёб» неожиданно превратилась в живой концерт. Певица Муниса Ризаева исполнила для пассажиров вагона несколько своих песен, создав особую атмосферу в поездке.

Неожиданное выступление певицы вызвало большой интерес у пассажиров вагона.

Когда Муниса начала петь, некоторые пассажиры также присоединились к ней и исполнили песни вместе.

Во время поездки царила весёлая и непринуждённая атмосфера.

На опубликованных пресс-службой «Темирё‘лЕкспресс» видео запечатлено выступление певицы в вагоне и то, как пассажиры подпевали ей.

Как отметили в пресс-службе, такие неожиданные выступления делают поездку в поезде ещё более яркой и незабываемой для пассажиров.

Кто знает, возможно, в следующей поездке «Афросиёб» пассажиров также будет ждать такой музыкальный сюрприз.