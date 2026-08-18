Звезда «Крика» и «Нэшвилла» умерла в 36 лет: вопросы вокруг смерти Хейден Панеттьери

Известная американская актриса Хейден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. Смерть актрисы, известной по ролям в фильмах «Крик», сериалах «Герои» и «Нэшвилл», была подтверждена 16 августа.

Панеттьери нашли без сознания в ее доме в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Сотрудники скорой помощи пытались ее спасти, однако актриса скончалась на месте происшествия. В ходе предварительного осмотра на ее теле не обнаружили следов травм, а правоохранительные органы не зафиксировали признаков преступления.

Причина смерти актрисы пока официально не установлена. Расследование и дополнительные медицинские экспертизы продолжаются.

Панеттьери родилась 21 августа 1989 года и через несколько дней должна была отметить свое 37-летие.

Она приобрела международную известность благодаря ролям Клэр Беннет в сериале «Герои» и Джульетты Барнс в «Нэшвилле». За свою игру в «Нэшвилле» она дважды номинировалась на премию «Золотой глобус».

От отношений с бывшим возлюбленным актрисы, боксером Владимиром Кличко, у Панеттьери есть дочь по имени Кайя. Актриса и Кличко стали родителями в 2014 году.

Смерть актрисы, ушедшей из жизни в 36 лет, стала большой трагедией для ее поклонников и представителей мира кино.