Найденный в лесу медвежонок стал «ребёнком» семьи: как вырос Степан?

·2·Мир
Найденный в лесу медвежонок стал «ребёнком» семьи: как вырос Степан?

История российской пары, которая нашла в лесу трёхмесячного осиротевшего медвежонка и вырастила его дома, вновь вызвала большой интерес в интернете.

Пара спасла медвежонка, найденного в лесу в одиночестве и плохом состоянии, и принесла его домой. Выросшего под их заботой медведя назвали Степаном.

Самое удивительное — хищник, выросший до нескольких сотен килограммов, жил в одном доме с людьми.

Степан на диване у телевизора и за столом

На видео и фотографиях, распространившихся в социальных сетях, видно, как Степан сидит на диване и смотрит телевизор, а также проводит время с семьёй за столом.

Даже повзрослев, он сохранил близкие отношения с парой. Самая большая «проблема» Степана — его аппетит. Говорят, он съедает десятки килограммов еды в день.

Несмотря на это, пара описывает его как неагрессивного по отношению к людям, а напротив — очень послушного и ласкового.

Степан также появляется в рекламе и видеороликах и известен в России как «медведь-домашний питомец».

СтепанРоссия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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