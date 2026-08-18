Редкий алмаз весом 2 488 каратов наконец нашёл своего покупателя

В Ботсване наконец нашёлся покупатель на один из крупнейших драгоценных алмазов в истории. Алмаз «Мотсведи» весом 2 488,32 карата оставался непроданным почти два года после обнаружения на руднике Карове. Об этом сообщило Бусинесс Инсидер Африка.

«Мотсведи» был найден в августе 2024 года на руднике Карове в Ботсване. Изначально сообщалось, что его вес составляет 2 492 карата. Однако после очистки и обработки камня выяснилось, что его окончательный вес — 2 488,32 карата.

Второй по величине ювелирный алмаз в истории

Геммологический институт Америки признал этот камень вторым по величине ювелирным алмазом, когда-либо найденным в истории человечества.

Первое место занимает знаменитый алмаз «Куллинан», найденный в 1905 году в Южно-Африканской Республике. Его вес составляет 3 106 каратов.

О продаже «Мотсведи» канадская горнодобывающая компания Лукара Диамонд сообщила в отчёте за второй квартал 2026 года. В отчёте, опубликованном 7 августа, этот алмаз был включён в состав квартальной выручки компании.

Общая выручка компании составила 41 миллион долларов. Однако Лукара Диамонд не раскрыла, кому был продан камень и за какую именно сумму он был оценён.

Почему такой огромный алмаз сложно продать?

Предложение покупателю редкого алмаза такого размера значительно отличается от обычных продаж. Дело в том, что на рынке отсутствуют чёткие и общепринятые критерии определения истинной стоимости огромных камней.

Поэтому его владелец может разделить камень на несколько более мелких, но дорогостоящих алмазов. Другой вариант — сохранить камень целиком и представить его как уникальный коллекционный предмет или музейный экспонат.

Качество «Мотсведи» также заслуживает внимания

Помимо огромного размера, «Мотсведи» отличается и высоким качеством. Геммологический институт охарактеризовал его как прозрачный алмаз светло-коричневого оттенка, пригодный для использования в ювелирном деле.

Специалисты зафиксировали, что камень представляет собой цельный кристалл с небольшим количеством дефектов.

Таким образом, алмаз «Мотсведи» весом 2 488,32 карата, почти два года ожидавший своего покупателя, наконец перешёл к новому владельцу. Однако за какую сумму он был продан и какая судьба ждёт его в дальнейшем, пока остаётся тайной.