Конфликт, начавшийся из-за одной печеньки: в Казахстане умерла 19-летняя гражданка Узбекистана

В Казахстанской области Жамбыл началось расследование смерти 19-летней гражданки Узбекистана Мадины. Выяснилось, что за день до смерти она рассказала подруге, что поссорилась с мужем и хочет уйти из дома.

По словам подруги Мадины, молодая женщина часто конфликтовала с мужем и ранее рассказывала, что подвергалась насилию с его стороны.

Последний конфликт начался из-за сладостей, принесённых для их восьмимесячного ребёнка.

Мадина сообщила подруге, что решила уйти из дома, и даже отправила фотографии собранных вещей.

Сообщается, что Мадина попросила у подруги 15 тысяч тенге, однако необходимую сумму найти не удалось. После этого связь с ней оборвалась.

Позже свекровь покойной сообщила подруге Мадины о её смерти.

Подруга Мадины заявила, что у неё есть сомнения относительно обстоятельств смерти девушки, и призвала провести полную проверку произошедшего. Информация о наличии на её теле телесных повреждений пока официально не подтверждена.

Полиция Жамбылской области сообщила, что проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы до его завершения не стали делать выводов о причине смерти или виновности конкретных лиц.

Близкие Мадины ожидают, что все обстоятельства, связанные с её смертью, будут установлены полно и объективно.