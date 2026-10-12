Мужчина испугал спящую собаку громким звуком карная (видео)

В социальных сетях бурные обсуждения вызвало видео, снятое в Узбекистане. На нем запечатлено, как мужчина громко играет на традиционном музыкальном инструменте — карнае, напугав спавшую у обочины дороги собаку.

На видео мужчина приближается к собаке и резко дует в карнай. Испугавшись неожиданного звука, собака вскакивает с места, начинает лаять и убегает во двор.

Сообщается, что мужчина снял этот инцидент на видео и опубликовал в социальных сетях.

Это видео вновь подняло на повестку дня вопрос об отношении к животным. Однако на данный момент нет подтвержденной информации о том, когда и где было снято видео, а также было ли официальное реагирование на данный инцидент.