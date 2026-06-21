Ужасающий случай в Ташкенте: собак жестоко убили

·25·Общество
Ужасающий случай в Ташкенте: собак жестоко убили

Видео с жестоким обращением с собаками в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента широко распространилось в социальных сетях, вызвав резкие дискуссии в обществе. ГУВД столицы начало проверку по данному факту.

Сообщается, что на территории склада рядом с многоэтажным домом несколько мужчин жестоко обошлись с собаками, забив их до смерти. Кадры происшествия распространились в соцсетях 19 июня.

По словам предпринимателя Евгения Рожкова, работающего в этом районе, здесь изначально были их собственные собаки. Позже, после завершения строительных работ поблизости, стали приходить собаки из других районов, и их число значительно увеличилось.

По его словам, ранее один ветеринар успешно вылечил крупную агрессивную собаку, поэтому в этот раз вызвали именно этого специалиста. Его попросили обработать территорию от блох, осмотреть четырех собак в тяжелом состоянии и, если шансов на выживание нет, провести эвтаназию, чтобы они не мучились.

Однако, как отметил предприниматель, ветеринар проявил жестокость по отношению к двум собакам.

«На наших видео видно, как он делал уколы и обрабатывал территорию. Сначала он пришел с добрыми намерениями, но я не могу объяснить, почему всё закончилось именно так. Этот случай меня глубоко потряс», — сказал он.

Заместитель директора общественной организации «Эколог» Гули Эргашева подчеркнула, что ветеринар нарушил требования закона, действовал вопреки принципам гуманности, и собаки были убиты жестоко.

По данным ГУВД, лица, запечатленные на видео, установлены, от них получены объяснительные и показания. В настоящее время продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение.

ТашкентМирзо-УлугбекскийЕвгений РожковГули ЭргашеваЭколог
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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