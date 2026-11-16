Возле метро в Ташкенте двое парней угрожали гражданину ножом из-за 40 тысяч сумов

В Ташкенте двое молодых людей, желая завладеть 40 тысячами сумов, угрожали гражданину ножом и отобрали у него деньги. Инцидент произошел возле станции метро «Алмазар». Об этом сообщили в ГУВД города Ташкента.

Согласно информации, происшествие случилось около 23:00. Один из подозреваемых заранее спланировал преступление и попросил сообщника принести нож. Тот взял нож на своем рабочем месте и встретился со знакомым.

Затем один из парней начал преследовать гражданина возле станции метро, угрожал ему ножом и отобрал 40 тысяч сумов. После этого они скрылись с места происшествия.

В ходе следствия один из подозреваемых выразил раскаяние в содеянном. Второй парень заявил, что не видел, как его сообщник нападал на гражданина.

Отмечается, что подозреваемым 19 и 20 лет. Нож, использованный в инциденте, был изъят в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 164 (разбой) Уголовного кодекса. В отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.